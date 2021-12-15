Polis 24 ton sahte sıvı ve katı gübre ele geçirdi - Haberler
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Polis 24 ton sahte sıvı ve katı gübre ele geçirdi

Polis 24 ton sahte sıvı ve katı gübre ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da polis sahte gübre satan bir şahsı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis sahte gübre satan bir şahsı düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şahsın deposuna düzenlenen baskında ise yaklaşık 24 ton sahte sıvı ve katı gübre ele geçirirken, operasyon anı ise polis kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, kent merkezine bağlı Beyyazı beldesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, beldede sahte gübre satışı yapıldığı yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında Ali O.Ç. isimli şahıs gözaltına alınırken, depoda yapılan aramada ise 21.5 ton katı ve 2.2 ton sıvı gübre ele geçirildi. Baskın anında ele geçirilen gübrelerin barkotlarında yapılan incelemede ise tamamının kayıtsız, sahte olduğu belirlendi. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

Öte yandan, baskın ele geçirilen sahte gübre kamyonlara yüklenerek emniyete götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Polis 24 ton sahte sıvı ve katı gübre ele geçirdi

Polis 24 ton sahte sıvı ve katı gübre ele geçirdi

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