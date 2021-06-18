Polatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti
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Polatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti

Polatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Ankara'da Polatlı Yeni Sanayi Bölgesi'nde inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Ankara'da Polatlı Yeni Sanayi Bölgesi'nde inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Polatlı Gülveren Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Bölgesi'nde bulunan inşaatta göçük meydana geldi.

İnşaatın birinci katı için kalıplara beton döküldüğü sırada işçilerden Özgür Aydaş göçük altında kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerince göçük altından çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydaş'ın cenazesi Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Polatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Polatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti
Polatlı'da inşaatta meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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