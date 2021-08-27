Polat'tan iş kadınlarına tam destek
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Polat'tan iş kadınlarına tam destek

Polat'tan iş kadınlarına tam destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanı Zeynep Polat, üye ve üye adayı iş yerlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi Başkanı Zeynep Polat, üye ve üye adayı iş yerlerini ziyaret etmeye devam ediyor.

Bir süre önce Erzurum'da hizmete açılan Fİ Estetik ve Güzellik Salonu'nu ziyaret ederek işletme sahibi Başak Gül'le görüşen Erzurum Kadın Komite Başkanı Zeynep Polat, iş kadınlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Polat, Erzurum'a, cilt bakımı, lazer epilasyon, kalıcı makyaj, göz kapağı kaldırma (plazma pen), zayıflama, protez tırnak, ipek kirpik, medikal manikür, altın oran kaş alımı, cilt soydurma (green peel), kirpik lifting ve kaş vitamini konularında yeni bir soluk getiren işletme sahibi Başak Gül'ün alanında oldukça iddialı olduğunu ve açtığı yeni salonunda da birinci sınıf hizmet verdiğini söyledi.

Polit, "Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Erzurum Kadın Komitesi yeni üyemiz Başak Hanım'ın salonunu tüm kadınlarımıza gönül rahatlığıyla tavsiye ediyor, Başak Hanım'ın aramıza katılmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İş yeri sahibi Başak Gül ise kalite ve hijyenden ödün vermeden Erzurum kadınlarına hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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