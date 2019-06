Pokemon GO Oynarken Cinayete Kurban Giden Dedenin Katili, 30 Yıl Hapse Çarptırıldı

Jiansheng Chen, 2017 yılının Haziran ayında Pokemon GO oynamak için evinden çıkıp arabasına binmişti. Her şey normal görünüyordu, ta ki Jonathan Cromwell silahını çekip onu vurana kadar. Cromwell'in savunmasına göre olay nefsi müdafaaydı zira gece vakti Chen, yola bakmadan elindeki telefonda Pokemon GO açık bir şekilde dikkatsizce araba kullanıyordu ve arabayı Cromwell'in üzerine sürdü.

(Jonathan Cromwell)

Cromwell de iddiasına göre ölmemek için silahını çekti ve uyarı atışı yaptı. Ancak olay mahalli araştırıldığında Chen'in üzerinde 4 adet kurşun izi bulundu ve Chen silahsızdı. Chen'in aile avukatının dediğine göre yaşlı adam sadece yeğenleri ve torunlarıyla bağ kurabilmek için Pokemon GO oynuyordu. Bu da jürinin Cromwell'in eski güvenlik görevlisi olması sebebiyle güç delisi olduğunu ve Chen'in arabasının önüne kendini bilerek attığı düşüncesini getirdi.

Jonathan Cromwell, Haziran 2017'de Jiansheng Chen'i öldürmesinin ardından ikinci dereceden cinayet ile suçlu bulundu. Davaya bakan yargıç, eski güvenlik görevlisi olan Cromwell'i Virginia'da 30 yıl hapse mahkum etti.