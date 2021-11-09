PMPL European Championship 1. sezon izleyici ödülleri karşınızda!

5 Türk temsilcimizin kıyasıya mücadele edeceği PMPL European Championship 1. sezon turnuvasının izleyici ödülleri paylaşıldı. Peki bu heyecan verici serüveni izleyen PUBG Mobile oyuncuları ne gibi ödüllerin sahibi olacak gelin beraber bakalım!

PMPL European Championship 1. sezon izleyici ödülleri

60 bin eşzamanlı izleyici - İskelet El - M416 (3 Gün)

80 bin eşzamanlı izleyici - PMPL 2021 Sonbahar Şanslı Sandığı

100 bin eşzamanlı izleyici - PMPL 2021 Bahar Tişörtü

Turnuvada mücadele edecek temsilcilerimiz olan SuperMassive Blaze, 1907 Fenerbahçe Espor, Futbolist, S2G Esports ve Worlds of Wonders'e şimdiden başarılar diliyoruz.

11 Kasım tarihinde başlayacak olan turnuvaları Youtube Twitch NimoTV ve NinoLive kanallarından izleyip bu eşsiz ödülleri kazanabilirsiniz. Hedefler tuttuğu taktirde turnuva sonrası oyun içi etkinlik merkezine uğrayıp hediyelerinizi alabilirsiniz. Bu turnuva ile gelen etkinliklerin ve ödüllerin devam edeceği de söyleniyor!

#Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın olası bir ayrılığının ardından kimi görmek istersiniz? — Haberler (@Haberler) November 8, 2021

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