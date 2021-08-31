PMCO 2021 Güz Sezonu şampiyonu S2G Esports!
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PMCO 2021 Güz Sezonu şampiyonu S2G Esports!

PMCO 2021 Güz Sezonu şampiyonu S2G Esports!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PMCO 2021 Güz Sezonu şampiyonu S2G Esports olurken, PMPL turnuvasına hak kazanan takımlar belli oldu!

Dört gün süren amansız mücadelenin finalistleri sonunda belli oldu, PMCO 2021 Güz Sezonunda şampiyonu S2G Esports oldu. PUBG Mobile sosyal medyadan paylaştığı gönderi ile şampiyonu ve PUBG Mobile Pro League sezon 2'ye hak kazanan takımları işte böyle duyurdu!

Turnuva tam dört gün sürdü ve bu süreç içerisinde takımlar 16 maça çıktılar. Turnuvanın ilk iki gününü zirvede kapatan Regnum Carya turnvayı ikinci bitirirken 1907 Fenerbahçe Espor üçüncülük koltuğunun sahibi oldu. Dördüncü ve final gününde TIMBER, OWNERP, RUDE, UHTREDMUAH ve ZWOLF günün en skorer 5 oyuncusu olmayı başardı.

Kaynak: Playerbros

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