PlayStation Store'da %80'e varan indirimler başladı!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Store kullanıcıları için %80'e varan indirim dönemini başlattı.

Pandeminin de etkisiyle son dönemde büyüyen oyun endüstrisi, dev oyun şirketlerine büyük kazançlar sağladı. Birçok platform kullanıcılarını sevindirmek için mağazalarında bulunan oyunlarda indirimler yapmaya devam ediyor. İşte Sony Interactive Entertainment'ın, PlayStation Store'da indirim yaptığı oyunlar ve fiyatları!

Sony, PlayStation Store üzerinden dijital sürüm oyunlarda indirimleri %80'e kadar çıkarken, PlayStation Plus sahipleri ek olarak %10 indirim fırsatı sunuyor.

PlayStation Store indirimleri için son tarih 2 Eylül!

PLAYSTATION STORE'DA İNDİRİME GİREN OYUNLAR

DOOM Eternal Standard Edition - 154,75 TL

Resident Evil 3 - 85,47 TL

Need for Speed Heat Deluxe Edition - 194,75 TL

WWE 2K20 - 177,25 TL

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - 187,60 TL

The Witcher 3: Wild Hunt - 26,80 TL

Assassin's Creed: Odyssey Deluxe Edition - 194,75 TL

PLAYSTATION STORE'DA İNDİRİME GİREN INDIES OYUNLAR