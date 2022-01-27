PlayStation Plus Şubat 2022 oyunları açıklandı!

Frontier Developments'tan Planet Coaster: Console Edition, kendi roller coaster dolu parkınızı tasarlanmanızı ve çalıştırmanın heyecanını Playstation 5'e getiriyor. Tomurcuklanan eğlence parkı yaratıcıları, sürüşler, tesisler ve manzaralar dahil olmak üzere önceden yapılmış 700'den fazla nesneye sahiptir. Eğlence parkı tasarımcıları konuklara hitap etmek, fiyatları belirlemek gibi detaylı işlerle uğraşacağınız bir oyundur.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure, 2013 yapımı Borderlands 2 için benzer bir ismin hikaye eklentisinin bağımsız versiyonudur. PlayStation Plus'a gelecek spin-off oyun Tiny Tina's Wonderlands'ten önce varmak için zamanlanmıştır.

2020 yılında piyasaya sürülen UFC 4, karma dövüş sanatları aksiyonu PS Plus aboneleriyle buluşturuyor. Oyuncular dövüşçüler oluşturabilir ve özelleştirebilirler. Oyunun kariyer modundaki derecelerde yükselebilir ve online olarak diğer oyuncularla dövüşebilirsiniz.

PLAYSTATION PLUS ŞUBAT 2022 OYUNLARI

Planet Coaster: Console Edition — PS5

EA Sports UFC 4 — PS4

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure — PS4

PLAYSTATION PLUS OCAK AYI OYUNLARI İÇİN SON FIRSAT

PlayStation Plus Ocak ayı oyunlarını hala kütüphanenize eklemediyseniz son birkaç gününüz bulunmaktadır. PS Plus Ocak ayı oyunları: Persone 5 Strikers, Dirt 5 ve Deep Rock Galactic'i 1 Şubat tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.