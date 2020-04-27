PlayStation Plus Mayıs 2020 Oyunları Sızmış Olabilir
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PlayStation Plus Mayıs 2020 Oyunları Sızmış Olabilir

PS Plus Mart 2020 oyunları bir sızıntıyla ortaya çıkmış olabilir. Geçtiğimiz aylarda üst üste bomba oyunların verilmesinden dolayı, Mayıs ayından da beklentimiz büyük oluyor.

PlayStation Plus Mayıs 2020 Oyunları Sızmış Olabilir
27.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:27

PS Plus Mart 2020 oyunları bir sızıntıyla ortaya çıkmış olabilir. Geçtiğimiz aylarda üst üste bomba oyunların verilmesinden dolayı, Mayıs ayından da beklentimiz büyük oluyor. Peki, Sony Interactive Entertainment beklentileri ne ölçüde karşılayabilecek? Resmi duyuru yapılmadan tam olarak bilmemize imkan yok. Ancak yaşanan sızıntı doğru çıkarsa, PlayStation Plus aboneleri açısından yine memnun edici bir ay olacakmış gibi görünüyor.

PS Plus Mayıs 2020 oyunları arasında neler var?

Bildiğiniz gibi Sony Interactive Entertainment, her yeni ayın PlayStation Plus oyunlarını bir önceki ayın son Çarşamba gününde duyuruyor. Duyurusu yapılan oyunlar da yeni ayın ilk Salı günü abonelerin beğenisine sunuluyor. 29 Nisan 2020 tarihindeki duyuru ile Mayıs ayının ücretsiz PlayStation 4 oyunlarını öğreneceğiz. Ne var ki bunun öncesinde, ResetEra forumlarında beklenmedik ama şaşırtmayan bir sızıntı yaşandı.

Sızıntıyı gerçekleştiren Adookah isimli kullanıcı, Mayıs ayında verilecek olan oyunların Dying Light ve Dark Souls: Remastered olacağını iddia etmiş. Ancak kendisi bu resme bir arkadaşının aracılığıyla ulaştığını ve nereden bulduğunu bilmediğini de söylemiş. Haliyle sonradan resmiyet kazanacak olsa bile şimdilik bir söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Eğer doğru çıkarsa, önümüzdeki hafta Salı gününü iple çekmek için geçerli bir nedenimiz olacak demektir.

Techland tarafından geliştirilmiş olan Dying Light oyununda Harran şehrinde karantina altına alınmış olan bir bölgeye sızması için gönderilen Kyle Crane isimli gizli bir ajanı yönetiyorduk. Akıcı bir parkur sisteminin kullanıldığı oyunda, dinamik olarak yaşanan ve enfeksiyonlu düşmanların zorluğunu arttıran gündüz-gece geçişi vardı.

Dark Souls: Remastered ise 2011 yılında çıkan orijinal oyunun yenilenmiş versiyonuydu. Hayali Lordran krallığında geçen oyunda, türünün kaderini keşfetmek için uzun ve zorlu bir yolcuğuna çıkan lanetlenmiş bir hortlağı yönetiyorduk. Remastered versiyonu, Switch hariç bütün platformlarda 60 FPS akıcılığında çalışmasının yanı sıra PC, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X platformlarında 4K çözünürlüğe kadar destek sunuyor. Ayrıca özel sunucular, çevrimiçi oyuncu sayısının altıya çıkartılması ve eşleşmede parola gibi yenilikler de bulunuyor.

Kaynak: Tamindir

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