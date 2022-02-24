PlayStation Plus Mart 2022 oyunları açıklandı: Ghost of Tsushima, Ghostrunner ve daha fazlası!

Playstation Plus oyunlarının sızdırıldığını bildirdikten saatler sonra, PlayStation'dan oyunları açıklama kararı geldi. 1 Mart Salı gününden itibaren erişime açılacak olan PlayStation Plus Mart oyunları açıklandı.

PLAYSTATION PLUS MART OYUNLARI AÇIKLANDI

Mart ayında PlayStation Plus üyeleri hayatta kalma, yarış ve savaş becerilerinizi eşit ölçüde test etmenizi sağlayacak. Ark: Survival Evolved'da ölümcül bir adanın vahşi doğasında hayatta kalmak için gereken becerilerinizin olduğunu kanıtlayın, Team Sonic Racing'deki rekabeti geride bırakın ve cyberpunk birinci şahıs macerası Ghostrunner'da reflekslerinizi ölçün. Bu oyunlara ek olarak ise Ghost of Tsushima: Legends'ta korkunç, olağanüstü düşmanlarla mücadele edin.

Ark Survival Evolved – PS4

Team Sonic Racing – PS4

Ghostrunner – PS5