PlayStation Plus Mart 2022 oyunları açıklandı: Ghost of Tsushima, Ghostrunner ve daha fazlası!
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Dün sızdırılan PlayStation Plus Mart oyunları sonrası Sony, PlayStation Plus'ın ücretsiz Mart oyunlarını açıkladı. Playstation Blog sitesinde paylaşılan bilgilerde sızdırılan bilgilerin de doğruluğu teyit edilmiş oldu. İşte PlayStation Plus Mart oyunları.
Playstation Plus oyunlarının sızdırıldığını bildirdikten saatler sonra, PlayStation'dan oyunları açıklama kararı geldi. 1 Mart Salı gününden itibaren erişime açılacak olan PlayStation Plus Mart oyunları açıklandı.
Mart ayında PlayStation Plus üyeleri hayatta kalma, yarış ve savaş becerilerinizi eşit ölçüde test etmenizi sağlayacak. Ark: Survival Evolved'da ölümcül bir adanın vahşi doğasında hayatta kalmak için gereken becerilerinizin olduğunu kanıtlayın, Team Sonic Racing'deki rekabeti geride bırakın ve cyberpunk birinci şahıs macerası Ghostrunner'da reflekslerinizi ölçün. Bu oyunlara ek olarak ise Ghost of Tsushima: Legends'ta korkunç, olağanüstü düşmanlarla mücadele edin.
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