PlayStation Plus Haziran 2021 ücretsiz oyunları duyuruldu!

Sony Interactive Entertainment, Haziran ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu. PlayStation Plus abonelerine Haziran ayında sunulacak ücretsiz oyunlar hangileri? PS Plus aboneliği aylık ne kadar? Detaylar haberimizde!