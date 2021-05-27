PlayStation Plus Haziran 2021 ücretsiz oyunları duyuruldu!

Sony Interactive Entertainment, Haziran ayında PlayStation Plus abonelerine sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu. PlayStation Plus abonelerine Haziran ayında sunulacak ücretsiz oyunlar hangileri? PS Plus aboneliği aylık ne kadar? Detaylar haberimizde!

Sony Interactive Entertainment, PlayStation konsollarının abonelik sistemi olan PlayStation Plus abonelerine Haziran ayında sunacağı ücretsiz oyunları duyurdu.

Aylık 40,00 TL gibi cazip bir ücreti olan PS Plus her ay getirdiği ücretsiz oyunlarla abonelerine hizmet etmeye devam ediyor. Sony, bu ay kullanıcılarına farklı deneyimler vadedecek gibi görünüyor.

PS Plus'ın Haziran 2021 ücretsiz oyunları arasında Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, Star Wars: Squadrons ve Operation Tango yer alıyor. Tüm oyunlar 1 Haziran itibarıyla indirime açılacak.

PLAYSTATION PLUS HAZİRAN 2021 ÜCRETSİZ OYUNLARI