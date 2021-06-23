PlayStation Now'da en çok oynanan oyunlar açıklandı!
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PlayStation Now'da en çok oynanan oyunlar açıklandı!

PlayStation Now'da en çok oynanan oyunlar açıklandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen bulut oyun servisi PlayStation Now'da, bahar aylarında en çok oynanan oyunların listesini açıkladı. Türkiye'de resmi olarak servisi yayınlanmamış PlayStation Now, ülkemize ne zaman giriş yapacak? İşte detaylar!

Sony, 2014 yılında geliştirdiği bulut servisi PlayStation Now'un 1 Mart - 1 Haziran tarihleri arasındaki istatistiklerini oyunseverlerle paylaştı. Sony, yayınladığı blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

The Witcher 3: Wild Hunt, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, Sonic Team Racing ve daha fazlası gibi Haziran için PlayStation Now'da yeni çıkan oyunlar da dahil olmak üzere bu yaz oynayacak çok şey var. Ve yaz sezonuna girerken, bahar döneminde PlayStation Now'da en çok oynanan oyunlardan bazılarına (küresel oyun saatlerine göre) bakmak istedik.

Türkiye'ye bu servis resmi olarak yayınlanmamış olsa da, servisi destekleyen ülkelerden açılacak PSN hesaplarıyla PlayStation Now kullanılabiliyor. Ülkemize servisin ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.

PS4 VE PS5 KONSOLUNDA EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR

  • Marvel's Avengers
  • Horizon Zero Dawn
  • Call of Duty: Black Ops III
  • F1 2020 (Japonya'da hariç)
  • WWE 2K19

PC'DE PLAYSTATION NOW ÜZERİNDEN EN ÇOK OYNANAN OYUNLAR

  • Bloodborne
  • Horizon Zero Dawn
  • The Last of Us
  • Marvel's Avengers
  • Detroit: Become Human

PlayStation Now kütüphanesi düzenli olarak yenileniyor, yaklaşık 600 oyunun yer aldığı serviste, oyunlar belli bir sürenin ardından buluttan çıkartılıyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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