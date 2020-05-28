PlayStation Mağazasında İki Kat İndirim Kampanyası Başladı
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PlayStation Mağazasında İki Kat İndirim Kampanyası Başladı

Bu dönem PlayStation konsolu sahipleri için oyun almak adına oldukça güzel bir dönem diyebiliriz. PlayStation mağazası üzerinde İki Kat İndirim adıyla yeni bir kampanya başladı.

PlayStation Mağazasında İki Kat İndirim Kampanyası Başladı
28.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:51

Bu dönem PlayStation konsolu sahipleri için oyun almak adına oldukça güzel bir dönem diyebiliriz. PlayStation mağazası üzerinde İki Kat İndirim adıyla yeni bir kampanya başladı.

10 Haziran 2020 tarihinde sona erecek olan indirim kampanyasında iki farklı kademe bulunuyor. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa % 70 oranında indirim hakkınız oluyor. PlayStation Plus aboneliğiniz yoksa da % 35 oranında bir indirim söz konusu olacak.

PlayStation Mağazasındaki İki Kat İndirim Kampanyasında Neler Var?

İki Kat İndirim kampanyasının sayfasına bakacak olursak, dikkat çeken birçok oyun olduğunu görebiliyoruz. eFootball PES 2020, Persona 5, Zombie Army 4: Dead War, Shenmue III, Yakuza Kiwami, Batman: Return to Arkham, Conan Exiles ve Assassin's Creed oyunları tercih edilebilir görünüyor.

Bunların haricinde The Crew 2 - Gold Edition, Assassin's Creed Origins - Deluxe Edition, Assassin's Creed Üçlü Paket: Black Flag, Unity, Syndicate, Conan Exiles - Deluxe Edition, The Surge 2 - Premium Edition ve Prototype Biohazard Paketi ve seçili oyunların indirilebilir içerikleri bilhassa PlayStation Plus ile oldukça iyi denebilecek fiyatlara inmiş durumdalar.

İki Kat İndirim kampanyasının sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Şimdiden keyifli oyunlar!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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