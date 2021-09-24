PlayStation 5'te RIDE 4 oynanış görüntüleri gerçek hayattan farksız

Özel Motosikler simülasyon deneyimi Ekim 2020'de piyasaya sürüldü, ancak yeni nesil konsollar için Ekim 2021'de sürüldü.

RIDE 4 için yapılan yorumlar, motor sporları simülatörünün sadece yeni nesil konsollarda geliştirilmiş gerçekçiliği ve sürükleyiciliğini övdü. Piyasaya sürüldükten sonra RIDE 4, genel olarak franchise ve sanal motor sporları hayranları tarafından övgüyle karşılandı. Gerçekçi kontroller oyunun ne kadar zor olduğunu anlamına geliyor, ancak yarış mekaniğine hakim olmak da aynı derece ödüllendirici olabilir.

Çok sayıda motosiklet de deneyimine çeşitlilik katar, her motosiklet kullanımı ve farklı performans gösterir. Geliştirilmiş yapay zeka, önceki girişlerde inanılmaz manevralar yapan bilgisayar kontrollü rakipler olduğu için yarışları daha adil hissettiriyor. Çoğu oyuncu RIDE 4'ün 2018 RIDE 3'üne göre büyük bir gelişme olduğunun farkına vardı, ancak bazı taraftarlar dördüncü girişin yeni oyuncular için uygun bir öğretici olmamasını eleştirdi.

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RIDE 4, birinci şahıs bakış açısı ve mevcut nesil Playstation 5 teknolojisinden yararlanarak neredeyse fotogerçekçi bir motor sporları simülatörü haline gelebilir. Kaygan yolları yırtıp fonksiyonel yan görüş aynalarına göz atarak izleyiciler oyun görüntülerini gerçek bir motosiklet yarışının görüntüleri olduğunu düşündüler.

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