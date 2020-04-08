PlayStation 5 oyun kolu DualSense tanıtıldı! DualSense nedir, özellikleri nelerdir? PlayStation 5 DualSense hakkında merak edilenler! Sony PlayStation
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PlayStation 5 oyun kolu DualSense tanıtıldı! DualSense nedir, özellikleri nelerdir? PlayStation 5 DualSense hakkında merak edilenler! Sony PlayStation

PlayStation 5 ve gelişen teknolojisi herkesin gündeminde. Son olarak yeni oyun kontrolcüsü DualSense tanıtımı gerçekleşti. Yeni oyun kolu DualSense hakkında merak edilen her şey haberimizde!

08.04.2020 15:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:03
PlayStation 5 oyun kolu DualSense tanıtıldı! DualSense nedir, özellikleri nelerdir? PlayStation 5 DualSense hakkında merak edilenler! Sony PlayStation

PlayStation 5 daha önceki versiyonlarda olmayan teknoloji ve geliştirmeler ile herkesin dikkatlerini üzerine çekmişti. Sony son olarak PlayStation 5 için ürettiği en gelişmiş teknolojiye sahip oyun kolu DualSense oyun severlerin gündemi oldu. Peki DualSense özellikleri nedir, detaylar haberimizde.

PLAYSTATİON 5 DUALSENSE ÖZELLİKLERİ

Farklı el yapısı ve kullanıcı deneyimine sahip insanlar tarafından test edilen yeni oyun kolu DualSense herkes tarafından beeniyle karşılandı. Özellikle ergonomik yapısı ile oyun severlerin oyun zevkini rahatlacak ve arttıracağı düşünülüyor. Paylaş botunun adı Oluştur olarak değiştirildiği ilk olarak oyun kolunun üstünde dikkatimizi çekiyor.

Oluştur tuşu, oyuncunun yayınlarını paylaşmasını sağlamakta. PlayStation 5 DualSense üzerinde bulunan entegre hoparlör ve mikrofon sayesinde kulaklık kullanmaya artık gerek kalmayacak.. Yeni botun "Oluştur" ile ilgili çok daha fazla detay ve özellikle olduğu belirtiliyor ve bu bilgiler ilerleyen döneminde tanıtılacak ve özellikler aktarılacak.

PlayStation 5 oyun kolu DualSense tanıtıldı! DualSense nedir, özellikleri nelerdir? PlayStation 5 DualSense hakkında merak edilenler! Sony PlayStation
DualSense

Sony oyun kolu ile ilgili yaptığı açıklamada kolu kullanan kullanıcıların kolun varlığını dahi unutacakalrını, kendilerini oyunun bir parçası bir uzvi gibi hissedeceklerini ifade etti.

Beyaz renk kullanılan kontrolcünün tetik tuşları ve joystick kısımlarında siyah renk bulunmakta. Dokunmatik yüzey de beyaz renk var. Renk tasarımına mavi tondaki ışık çubuğu da estetik veriyor.

Kolun titreşim seviyeleri de DualSense ile birlikte artık fazlalaşacağı ifade ediliyor. Bu titreşim seviyeleri ise oyundaki sahnelere göre de değişecek. L2 ve R2 tuşlarının açılarının değişeceği de ifade edildi.

PlayStation 5 DualSense'nin pil ömrü olarakta özel bir ürün olduğu söyleniyor. Kullanım süresi daha uzun olacak.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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