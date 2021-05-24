Play Off maçları ne zaman? Altay Altınordu maçı ne zaman? Süper Lig'e kim yükseldi?
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Play Off maçları ne zaman? Altay Altınordu maçı ne zaman? Süper Lig'e kim yükseldi?

Play Off maçları ne zaman? Altay Altınordu maçı ne zaman? Süper Lig'e kim yükseldi?
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Play of maçları ne zaman? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dün Adana Demirspor'un üst lige çıkması sonrası merak edilen konulardan biri de üst lige geçecek olan 3. takımın hangisi olacağı oldu. TFF 1. Lig'de oynanacak play off maçları hakkında Play of maçları ne zaman? 1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? sorularının yanıtları araştırıldı.

Play of maçları ne zaman? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dün Adana Demirspor'un üst lige çıkması sonrası merak edilen konulardan biri de üst lige geçecek olan 3. takımın hangisi olacağı oldu. TFF 1. Lig'de oynanacak play off maçları hakkında Play of maçları ne zaman? 1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? sorularının yanıtları araştırıldı.

SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Adana Demirspor,

Giresunspor,

Son takım iseAltay Altınordu maçı sonrası belli olacak.

ALTAY ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN?

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde rakiplerini mağlup eden İzmir temsilcileri Altay ile Altınordu, 26 Mayıs Çarşamba günü Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

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