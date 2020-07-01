Plastik deposunda yangın çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoda yangın çıktı.
01.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 15:52
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir depoda yangın çıktı.
Panayır Mahallesi'nde bulunan plastik atık deposundan, henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.
Kentin birçok bölgesinden görüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA