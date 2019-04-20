Plastik atıklar sadece kara ve denizi değil mikroplastikler yoluyla havayı da kirletiyor

Fransa'nın güneyindeki Toulouse Üniversitesi'nden iki bilim insanının yaptığı çalışma plastik atıkların sadece kara ve denizi değil atmosferi de tehdit ettiğini ortaya koydu.

Bilimsel araştırma dergisi Nature'da yayınlanan çalışmaya göre fiziksel şartlar nedeniyle gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılan mikroplastikler hava akımlarına karışarak atıkların yoğun olarak oluştuğu bölgelerden çok daha uzak noktalara hatta havasının çok temiz olması beklenen yerlere ulaşabiliyor. Euronews.com'da Görüntüle