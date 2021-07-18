Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki
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Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Bozcaada'da gece eğlenen şahıslar, çöplerini kumsalda bırakıp gitti. Bu görüntülere sitem eden belediye ise Twitter'dan yayınlandığı videoda, "Nasıl parti güzel miydi? Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de havaların ısınmasıyla birlikte plajlar da doldu taştı. Gündüz denize giren vatandaşlar, akşamları da sahil kenarında ve plajlarda eğleniyor. Ancak Çanakkale'ye bağlı Bozcaada'daki bir plajda eğlenenlerin çöplerini bırakması, belediye yetkililerinin tepkisini çekti.

"NASIL, PARTİ GÜZEL MİYDİ"

Bozcaada Belediyesi, plajda verilen partinin ardından bırakılan çöplerin videosunu Twitter'dan yayınladı ve "Nasıl parti güzel miydi? Yazık, çok yazık" diyerek tepkisini ortaya koydu. Video binlerce beğeni alırken çok sayıda yorum yapıldı.

Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki - Haberler
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