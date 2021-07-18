Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki

Bozcaada'da gece eğlenen şahıslar, çöplerini kumsalda bırakıp gitti. Bu görüntülere sitem eden belediye ise Twitter'dan yayınlandığı videoda, "Nasıl parti güzel miydi? Yazık, çok yazık" ifadelerini kullandı.