Plaj Saçlarında Doğallık Rüzgarı

UÇUŞAN RENKLİ TÜYLER

Yaz ruhuna uygun bu yılın en yeni trend aksesuarının renkli saç tüyleri olduğunu belirten Ali Subaşı ve Erkan Uzelli, "Bu yaz, rengarenk saç tüyleri eğlenceli kişiliğinizi ve yazın sıcaklığını saçlarınıza taşıyacak. Salaş örgü ve topuz modellerini de renklendiren saç tüylerini ince örgülerle daha da ön plana çıkarabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

ÇİFT TOPUZLA DAHA HACİMLİ SAÇLAR

Subaşı; "Dağınık biçimde her iki yandan eşit derecede toplanmış topuzlar bu yılın yeni trendlerinden biri. Hem salaş hem de sevimli bir hava veren bu topuzları yüksek veya alçak yapabilirsiniz. Ayrıca saç aksesuarlarıyla da hareketlendirmek mümkün. Daha hacimli görünen saçlar için ikili topuz saç modelinde topuzunu gevşek toplamanız bırakılan saç tutamlarının da daha yoğun görünmesini sağlayacaktır" dedi.

SAHİLDE DOĞALLIK ESİNTİSİ

Uzelli; "Güneş ışıltısının saçlara yansıdığı yaz aylarının vazgeçilmez modellerinden biri de yarım topuz saçlar! Bu sene de plajlarda nemli saçların doğal görünümüne uygun yarım topuz saç modeli popülerliğini sürdürüyor. Bu saç biçimi sadece plaj için değil, aynı zamanda havuz partileri için de iyi bir seçenek" ifadelerini kullandı.



Her sene olduğu gibi bu sene de doğallık etkisinin sahillerde de görüneceğini söyleyen Subaşı, "Plaj saçları söz konusu olduğunda dalgalı saç modeli olmazsa olmaz. Denizden sonra ufak dokunuşlarla şekillendirilen dalgalı saçlar, adeta bir denizkızı havası katıyor. Saçlardaki doğal ışıltıları, iri dalgalarla ortaya çıkarmanın plajlar da bu sene de çok moda olduğunu duyurdu"





