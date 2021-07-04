Plaj kraliçesi! Eşi elleriyle besledi...

Sezonun yorgunluğunu ailesi ile birlikte Bodrum'da atan Hande Soral'ın plaj keyfi kraliçelerde bile yok! Oyuncu eşi elleriyle besledi kardeşi masaj yaptı.. işte detaylar...

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Son olarak Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Hande Soral, Bodrum tatilinde görüntülendi. Hande Soral, tatile kendisi gibi oyuncu olan eşi İsmail Demirci ve erkek kardeşi Bedirhan Soral'la çıktı.

Günü şezlongunda geçiren Hande Soral'ın keyfine diyecek yoktu. Kardeşi de ünlü oyuncuya masaj yaptı. Bikinisinin üstünü çıkararak güneşlenen Hande Soral'a eşi elleriyle hamburger yedirdi. Gün boyunca dinlenen Soral, akşam saatlerinde kendisini serin sulara bıraktı.

Kaynak: Snob Magazin