PKK üst yönetimi panikte

Güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik dört bir koldan yürüttüğü başarılı operasyonlar örgüt tabanında çözülmeye yol açarken, PKK yönetiminde de büyük korkuya neden oldu.

PKK'nın yayın organlarına da yansıyan 29 Haziran 2019 tarihli KCK açıklamasında, Türk güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucunda "yüzlerce PKK'lı teröristin öldürüldüğü" kabul edilirken, "MİT'in de PKK'nın üst düzey yöneticilerinin yerlerini tespit ederek hava saldırılarıyla vurdurduğu, böyle onlarca olayın yaşandığı" ifadelerine yer verildi.

ÇARESİZ KALAN PKK'DAN KDP VE KYB'YE TEHDİT

Operasyonlar karşısında çaresiz kalan PKK, "yüzlerce teröristin etkisiz hale getirilmesine sessiz kaldığı" gerekçesiyle KDP ve KYB'yi tehdit etmekten de geri durmadı. Uzmanlar bu durumu, "Zayıflayan PKK, etki alanının KDP ve KYB'ye geçmesinden korkuyor" şeklinde yorumladı.

KCK'NIN OPERASYON TARİHİNİ GİZLEME ÇABASI

Diğer taraftan PKK/KCK'nın sözde Başkanlık ve Yürütme Konsey Üyesi Diyar Garip Muhammed'in etkisiz hale getirildiğini kabul eden PKK/KCK yaptığı açıklamada, "Türk devletinin 5 Temmuz günü Kandil'e düzenlediği hava saldırısında" diyerek gerçek operasyon tarihini de gizlemeye çalıştı.

Halbuki MİT ve TSK tarafından Kandil'in Kortek Virajları bölgesinde düzenlenen operasyon 27 Haziran 2019'da gerçekleşmişti.

OPERASYONLAR PKK/KCK'DA EMİR KOMUTA SIKINTISI ORTAYA ÇIKARDI

Öte yandan, PKK/KCK'nın Sincar sorumlusu ve PKK yürütme konsey üyesi Mam Zeki Şengali kod İsmail Özden'den sonra 7 kişilik başkanlık konsey üyesi Diyar Garip Muhammed'in de etkisiz hale getirilmesi örgütün emir komuta sisteminde zafiyet çıkardı.

Kırsalda faaliyet yürüten alt düzey örgüt mensuplarının telsiz görüşmelerinde, "Başkanlık ve yürütme konsey üyelerinin operasyon korkusu yüzünden toplanamadıkları, bu yüzden sahadaki acil ihtiyaçların karşılanamadığı, sıkıntı yaşayan yeni katılımların çoğunun kaçtığının belirtildiği" öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA