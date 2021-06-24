PKK sığınağında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçti

OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Özel Harekat timleri ve güvenlik korucuları, 'Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-159 Operasyonu kapsamında, Amanoslar bölgesinde 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullanıldığı tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili savcılığın talimatı doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül