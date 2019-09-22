PKK'nın döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

22.09.2019 20:20

Mardin'de PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

PKK'DAN HAİN PUSU

Mardin Valiliği konuyla alakalı yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün akşam saat 17.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesi'nde Yusuf Kurt isimli vatandaş daha önceden arazinin takibi amacıyla araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada foto kapanın bulunmuş olduğu yere teröristlerce döşenmiş olan EYP patlaması neticesinde yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Valilik yaralı şahsın 112 ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine sevk edildiği, Midyat Devlet Hastanesinde yaralı şahsa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiğini açıkladı.