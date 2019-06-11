Piyasayı 100 milyon dolar dolandıran Meryem Uzerli'nin eski sevgilisi ABD'de ortaya çıktı

2015'te sahibi olduğu Martin&Martin Sigorta Brokerlığı şirketiyle piyasayı yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıp kayıplara karışan, oyuncu Meryem Uzerli'nin kızının babası Can Ateş, ABD'de ortaya çıktı. İzini kaybettirmek için senelerdir uğraşan ünlü dolandırıcının çabası yakın arkadaşının doğum günü paylaşımıyla boşa çıktı.

ABD'DE ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir New York'ta yaşayan manken Didem Uzel ve ailesi doğum günü partisi etkinliğinden bir kare paylaştı. Fotoğraf karesinde, hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yakalama kararı çıkarılan Can Ateş de vardı. İzini kaybettiren Ateş'in bir parktaki piknik havasındaki doğum günü partisinde dostlarıyla doyasıya eğlenen keyfi sosyal medyaya yansıdı.

"ŞİMDİ DE ORADAKİLERİ Mİ TOKATLIYOR"

Selim Sarı'nın paylaşımına bir sosyal medya kullanıcısı ise Ateş'e şu sözlerle ateş püskürdü: "O en sağdaki, şimdi de oradakileri mi tokatlıyor? New York'ta olduğunu duymuştuk, kesinleşmiş oldu. Gelelim de bir kahvesini içelim ahlak yoksunu bay tokatçının…"

SON OLARAK MEKSİKA'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Çok sayıda kişiyi dolandırıp binlerce kişinin hayatını karartan Can Ateş, 2015 yılında da Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da bir turistin objektifine yakalanmıştı.