Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı
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Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı

Son dönemlerde yaptığı haberlerle dikkatleri üzerine toplayan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, piyasada satılan dezenfektanları inceleyen bir haber yaptı. Öztürk, haberinde iyi ve kötü çıkan dezenfektanların markalarını söylemezken kendi Instagram hesabından tahlil sonuçları en iyi çıkan dezenfektanı paylaştı.

28.08.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:46

Meydana gelen doğal afetler, son dakika gelişmeleri ve koronavirüs gündemi haberlerinde sıklıkla televizyon ekranlarında olan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, dezenfektan araştırması haberinin ardından sosyal medya hesabından reklam yaptı.

10 DEZENFEKTAN ALDI

Öztürk, geçtiğimiz hafta ezcane, kozmetik mağazası, zincir market ve mahalle arasındaki ucuzluk marketinden farklı markalara ait 10 adet dezenfektan alıp bu ürünleri laboratuvara götürdü.

5 TANESİNDE ALKOL ÇIKMADI

Burada yapılan tahlil sonuçlarına göre 10 dezenfektan 5'inin içinde alkol bulunmazken 1 üründe ise içindekiler etiketi bile olmadığı görüldü.

Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı

EN İYİ ÇIKAN ÜRÜNÜN REKLAMINI YAPTI

Dikkat çeken nokta ise haberin yayınlanmasından sonra oldu. Kamu yararına habercilik yapan muhabir, haberinde en iyi çıkan dezenfektanın adını paylaşmazken haber yayınlandıktan sonra kendi sosyal medya hesabından o ürünün fotoğrafını adı gözüktüğü şekilde paylaştı ve ürünün reklamını yaptı.

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Piyasada satılan dezenfektanları araştıran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, en iyi çıkan dezenfektanın reklamını yaptı
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