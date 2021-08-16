Piyano ve flütün muhteşem armonisi Karaburun'da buluştu
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Piyano ve flütün muhteşem armonisi Karaburun'da buluştu

Piyano ve flütün muhteşem armonisi Karaburun'da buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Vatandaşların sanat dolu bir yaz geçirmeleri için etkinliklerine aralıksız devam eden Karaburun Belediyesi'nin desteklediği Mordoğan Flüt ve Piyano Akademisi, muhteşem bir konsere imza attı.

Fransa'da yaşayan dünyaca ünlü flüt sanatçımız Sibel Kumru Pensel'in 8- 12 Ağustos tarihleri arasında eğitim verdiği Mordoğan Flüt ve Piyano Akademisi'nin genç flütistleri; Pensel'in oğlu olan piyanist Leo Pensel ve piyanist Özlem Ebesek ile birlikte Nergis Kafe'de verdikleri konserle Karaburunlular'a unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konservatuar öğrencilerine ve genç müzisyen adaylarına eğitim vermek üzere kurulan Mordoğan Flüt ve Piyano Akademisi'ne İzmirli öğrencilerin yanı sıra İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trakya ve Fransa'dan öğrencilerin de katıldığına dikkat çeken Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan; ilçede böylesi önemli sanat ve eğitim etkinliklerini Belediye öncülüğünde arttıracaklarını vurguladı.

SANATÇILARIN AİLELERİ DE KATILDI

Genç sanatçıların ailelerinin de katıldığı konserle hem keyifli vakit geçirmenin yanında Türk sanatçıların yurt dışındaki başarılarını tanıtmanın keyfini de yaşadıklarını kaydeden Erdoğan, "Başta Flüt Sanatçımız Sibel Kumru Pensel olmak üzere Piyano Sanatçılarımız Leo Pensel ve Özlem Ebesek'e, Mordoğan Flüt & Piyano Akademisi'nin genç sanatçılarına, Akademi Koordinatörlüğü'müzü yapan Çiler Talu ve Denis Pensel'e çok teşekkür ediyorum. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla buluşması için Karaburun Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları gerçekleştirmeye devam edeceğiz.''

Kaynak: Bültenler

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