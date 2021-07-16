Piyade ne demek? Piyade er anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Piyade, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Piyade ne demek? Piyade anlamı ne? İşte, Piyade kelimesin anlamı!