Piyade ne demek? Piyade er anlamı ne?
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Piyade ne demek? Piyade er anlamı ne?

Piyade ne demek? Piyade er anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Piyade, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Piyade ne demek? Piyade anlamı ne? İşte, Piyade kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Piyade kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Piyade anlamı ne? Piyade ne demek?

PİYADE ER NE DEMEK?

Piyade, kara ordusundaki temel muharip sınıftır. Muharebede en önde bulunan, gerektiğinde düşmanla göğüs göğüse muharebe edecek olan askerlerden oluşur. Piyadeler, timden tabura kadar müstakil kuruluş içinde görev yaparlar. TSK'da piyade sınıfı yakalarındaki yeşil zemin üzerine çapraz tüfekten ayırt edilebilir.

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