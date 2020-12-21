Piton ve tarantula beslenen eve baskın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Piton ve tarantula beslenen eve baskın

21.12.2020 18:20 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:24
Piton ve tarantula beslenen eve baskın

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada beslenmesi ve satışı yasak 16 adet piton, 38 adet kertenkele, 53 adet örümcek ve 2 adet kurbağa ele geçirildi, hayvanları besleyen kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada beslenmesi ve satışı yasak 16 adet piton, 38 adet kertenkele, 53 adet örümcek ve 2 adet kurbağa ele geçirildi, hayvanları besleyen kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki bir eve beslenmesi ve satışı yasak hayvanların bulunduğu ihbarı üzerine baskın düzenledi. Ekipler evde, şeffaf kutular ve akvaryum içerisinde piton, kertenkele ile aralarında tarantulanın da olduğu zehirli örümcekler ve kurbağalar buldu. Polis, 16 adet piton yılanı, 38 adet değişik türlerde kertenkele, 53 adet değişik türlerde örümcek ve 2 adet kurbağaya el koydu. Hayvanları besleyen kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, el konulan hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. 


Piton ve tarantula beslenen eve baskın
Piton ve tarantula beslenen eve baskın
Piton ve tarantula beslenen eve baskın
Piton ve tarantula beslenen eve baskın
Piton ve tarantula beslenen eve baskın
Piton ve tarantula beslenen eve baskın
Piton ve tarantula beslenen eve baskın
Piton ve tarantula beslenen eve baskın
Piton ve tarantula beslenen eve baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akalın Defne Samyeli Oktay Kaynarca İbrahim Büyükak
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Çağdaş Atan Samet Aybaba Mbaye Diagne
Tüm Haberler Türk Aksu Almanya Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piton ve tarantula beslenen eve baskın | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 18:24:29. #1.15#
title