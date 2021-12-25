Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin ilk sözleri: Eve gitmek istiyorum

Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Asiye'nin dün Antalya'ya sevkine karar verildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra gece, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün nezaretinde küçük Asiye Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen hava ambulansıyla Antalya'ya uğurlandı.

"EVE GİTMEK İSTİYORUM"

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi. Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de "Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin" diye konuştu.

"HAFTAYA DOKU NAKLİ SÜRECİ BAŞLAYACAK"

Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, "Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Son Dakika Haberleri

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