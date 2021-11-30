Türkiye ve ABD arasında kriz çıkaran F-35 uçağının karizması fena çizildi
Türkiye ile ABD arasında kriz çıkaran F-35 uçakları ile ilgili son görüntüler gündem oldu. İngiliz donanmasına ait bir F-35 uçağının pistten kalkar kalmaz denize düştüğü anlara ait görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlıklarda ana konulardan birini F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı oluşturuyor. 1995 yılından beri F-35 program ortağı olan Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için yaşanan kriz sonrası Amerika Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 21 Nisan 2021'de F-35 Programı ortak mutabakat zaptından çıkartılmıştı.
KALKAR KALKMAZ DENİZE DÜŞTÜ
Türkiye'nin de almak için yoğun çaba sarf ettiği uçakla ilgili gelen son haber, dikkat çekti. İngiliz Savunma Bakanlığı Kasım ayının başlarında bir F-35 savaş uçağının Akdeniz'de düştüğünü açıkladı. Twitter'dan paylaşılan görüntülerde uçağın HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin pistinden kalkış yapmaya çalıştığı sırada aniden yavaşladığı ve denize düştüğü görülüyor.
İNGİLİZ TARİHİNDE İLK
Pilot son anda atlayarak kurtulmayı başladı. Düşen F-35, İngiliz donanmasına ait düşen ilk F-35 uçağı oldu.
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