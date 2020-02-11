Pistten çıkan uçağın parçaları yola çıktı
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Pistten çıkan uçağın parçaları yola çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak üçe bölünen uçağın enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı.

11.02.2020 22:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:17
Pistten çıkan uçağın parçaları yola çıktı

Havalimanı'nda pistten çıkarak üçe bölünen uçağın enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçaları, 'deki depoya götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat günü pistten çıkarak üçe bölünen pc2193 sefer sayılı Açelya isimli tipi uçakta enkaz kaldırma çalışmaları akşam saatlerinde tamamlandı. Vinçler yardımıyla ağır tonajlı araçlara yüklenen uçağın parçalarının üstü branda ile örtüldü. Gümrük ve polis ekipleri eşliğinde konvoy saat 20.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çıktı.

Kaynak: DHA

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: Pistten çıkan uçağın parçaları yola çıktı
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