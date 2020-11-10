Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş
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Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş

10.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:06

- Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş Diyarbakır'da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren genç kız, bir süre sonra geldiği bölgede bulunan markette işletmecinin o anı güvenlik kamerasından izlediğini gördü.

- Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 10 yaşındaki kızın yüzüne tüküren genç kız, bir süre sonra geldiği bölgede bulunan markette işletmecinin o anı güvenlik kamerasından izlediğini gördü. Kendini tanıtmayan kız, işletmeciyle birlikte hiçbir şey yapmamış gibi küçük kıza tükürdüğü anı izledi.

Olay, geçtiğimiz cuma günü okul çıkış saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarındaki marketin önünde yaşanmıştı. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine giden 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına takıldı.

Bir süre sonra olayın yaşandığı bölgeye gelen genç kız, güvenlik kamerasına takılan markete girdi. Bu sırada şahsın küçük kızın yüzüne tükürme anını izleyen market işletmecisi, durumu gerçekleştiren kızın içeri giren genç olduğunu fark etmedi. Market işletmecisi, tüm bu anları olayı gerçekleştiren kızla birlikte izledi. Pişkinliğin bu kadarına da pes dedirten görüntüler güvenlik kamerasının devamı izlenirken ortaya çıktı.

İçeride 'Hayırdır ne oldu, ne izliyorsunuz' demiş

Market işletmecisi Mehmet Katran, ilk görüntüleri izledikten sonra olayı tam anlamıyla çözemediğini söyledi. Devamında olan biteni net olarak ayıklayabilmek için diğer görüntüyü de izlediğini belirten Katran, "O da meğerse yan taraftan dönüş yaptı. Bana, 'hayırdır, ne oldu, ne izliyorsunuz' dedi. Ben de, yolda geçen genç kızın, küçük kızın yüzüne tükürdüğünü söyledim. Haklarını ödeyemeyeceğimiz, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın emeklerine bu tür hareketler resmen yazık ediliyor" dedi.

Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş
Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş
Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş
Pişkinliğin bu kadarına da pes: Yolda yürüyen kızın yüzüne tükürmüştü, geri dönüp görüntüsünü izlemiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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