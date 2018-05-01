Pire Ferhat' AK Parti'den Aday Adayı Oldu

'Pire Ferhat' lakaplı 80 santim boyundaki Ferhat Okçu, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına başvuru yaptı.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan genel seçimler öncesi milletvekili aday adayları siyasi partilere başvurmaya devam ediyor. AK Parti Afyonkarahisar milletvekili aday adayı olan ünlü tiyatro oyuncusu Ferhat Okçu da AK Parti İl Başkanlığına başvuru yaptı. Milletvekili aday adaylığı için hazırladığı evraklarla birlikte il başkanlığına gelen Pire Ferhat, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Talha Hüseyin Akkaya'ya evraklarını teslim etti. Engellilerin ve Afyonkarahisar halkının sesi olmak için milletvekili aday adayı olduğunu ifade eden Ferhat Okçu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan engellilere çok önem veriyor. Ben de bir engelli olduğum için engellilere ve Afyonkarahisar'a destek olmak için böyle bir işe kalkıştım. Herkes beni Pire Ferhat olarak tanır. 2000 ile 2003 yılları arasında Show TV'de haber yaptığım dönemler oldu. Dizi çektik. Ama şimdi milletimize ve engelli kardeşlerimize destek olmak için geliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR