Pinokyo'dan esinlenilen korku oyunu Lies of P duyuruldu!

Korku oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yayıncı Neowiz ve geliştirici Round8 Studis, Pinokyo'dan esinlenen Souls-like aksiyon rol yapma oyunu Lies of P'yi duyurdu. Lies of P hangi platform için çıkış yapacak? Lies of P tanıtım fragmanı!