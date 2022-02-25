Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri! Pinhani Bilir O Beni sözleri ve tam metni

Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri araştırılan şarkı sözleri arasında yer alıyor. Haftanın yeni parçaları arasında yer alan Pinhani Bilir O Beni sözlerini sizler için derledik.

PİNHANİ BİLİR O BENİ ŞARKI SÖZLERİ

Bugün aramadım ama bilir o beni

Çok uzaktayım ama görür o beni

Eve dönemedim ama bulur o beni

Bana acımadı ama sever o beni

*

Karşıma geçsin, göğsüme vursun

Ben soru sormam, o bana sorsun

Kim daha yorgun, kim daha üzgün

Bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni

*

Bugün aramadım ama bilir o beni

Bana acımadı ama sever o beni

Söz-Müzik-Düzenleme: Sinan Kaynakcı

Kayıt: Selim Aydın (Nordic)

Miks: Berk Kula

Mastering: Eray Polat

Akın Eldes: Elektrik Gitar, E-Bow

Selim Aydın: Bas Gitar

Ediz Hafızoğlu: Davul

Sinan Kaynakcı: Vokaller, Akustik Gitar, Elektrik Gitar

Yönetmen: İmre Haydaroğlu

Set Amiri: Mahir Demir

Haberler.com - Gündem