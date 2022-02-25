Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri! Pinhani Bilir O Beni sözleri ve tam metni
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Yaptığı parçalarla beğeni toplayan gruplardan biri olan Pinhani, kısa bir aranın ardından yeni parçasını yayınladı. Bilir O Beni adlı parçası, dijital müzik platformlarda binlerce beğeniye ulaştı. İşte Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri... Pinhani Bilir O Beni sözleri ve tam metni
Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri araştırılan şarkı sözleri arasında yer alıyor. Haftanın yeni parçaları arasında yer alan Pinhani Bilir O Beni sözlerini sizler için derledik.
PİNHANİ BİLİR O BENİ ŞARKI SÖZLERİ
Bugün aramadım ama bilir o beni
Çok uzaktayım ama görür o beni
Eve dönemedim ama bulur o beni
Bana acımadı ama sever o beni
*
Karşıma geçsin, göğsüme vursun
Ben soru sormam, o bana sorsun
Kim daha yorgun, kim daha üzgün
Bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni
*
Bugün aramadım ama bilir o beni
Bana acımadı ama sever o beni
- Söz-Müzik-Düzenleme: Sinan Kaynakcı
- Kayıt: Selim Aydın (Nordic)
- Miks: Berk Kula
- Mastering: Eray Polat
- Akın Eldes: Elektrik Gitar, E-Bow
- Selim Aydın: Bas Gitar
- Ediz Hafızoğlu: Davul
- Sinan Kaynakcı: Vokaller, Akustik Gitar, Elektrik Gitar
- Yönetmen: İmre Haydaroğlu
- Set Amiri: Mahir Demir
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