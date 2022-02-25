Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri! Pinhani Bilir O Beni sözleri ve tam metni - Haberler
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Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri! Pinhani Bilir O Beni sözleri ve tam metni

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Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri! Pinhani Bilir O Beni sözleri ve tam metni

Yaptığı parçalarla beğeni toplayan gruplardan biri olan Pinhani, kısa bir aranın ardından yeni parçasını yayınladı. Bilir O Beni adlı parçası, dijital müzik platformlarda binlerce beğeniye ulaştı. İşte Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri... Pinhani Bilir O Beni sözleri ve tam metni

Pinhani Bilir O Beni şarkı sözleri araştırılan şarkı sözleri arasında yer alıyor. Haftanın yeni parçaları arasında yer alan Pinhani Bilir O Beni sözlerini sizler için derledik.

PİNHANİ BİLİR O BENİ ŞARKI SÖZLERİ

Bugün aramadım ama bilir o beni

Çok uzaktayım ama görür o beni

Eve dönemedim ama bulur o beni

Bana acımadı ama sever o beni

*

Karşıma geçsin, göğsüme vursun

Ben soru sormam, o bana sorsun

Kim daha yorgun, kim daha üzgün

Bilir o beni, bilir o beni, bilir o beni

*

Bugün aramadım ama bilir o beni

Bana acımadı ama sever o beni

  • Söz-Müzik-Düzenleme: Sinan Kaynakcı
  • Kayıt: Selim Aydın (Nordic)
  • Miks: Berk Kula
  • Mastering: Eray Polat
  • Akın Eldes: Elektrik Gitar, E-Bow
  • Selim Aydın: Bas Gitar
  • Ediz Hafızoğlu: Davul
  • Sinan Kaynakcı: Vokaller, Akustik Gitar, Elektrik Gitar
  • Yönetmen: İmre Haydaroğlu
  • Set Amiri: Mahir Demir

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