Pınar Yozgatlı Karagülle kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dr. Pınar Yozgatli Karagulle hayatı ve biyografisi
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DR. PINAR YOZGATLI KARAGÜLLE KİMDİR?
Doktor Pınar Yozgatlı Karagülle medikal estetik hekimidir. Pınar Yozgatlı Karagülle, 1990-1996 yıları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmüştür. Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle'nin Muayenehane'si İstanbul-Beşiktaş'ta yer almaktadır.
Geçmişte bir müzik albümünde de yer alan Doktor Pınar Yozgatlı Karagülle, medikal estetik uzmanıdır. Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle'nin İnstagram'da 18 bin takipçisi bulunmaktadır. Memleketi Hatay olarak tahmin edilmektedir. Bazı dönemler İstanbul Armoni Korosu'nda müzik çalmaktadır. Örneğin 2019 yılında Dudaklarında Arzu şarkısını seslendirmiştir.