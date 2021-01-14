Pınar Yozgatlı Karagülle kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dr. Pınar Yozgatli Karagulle hayatı ve biyografisi
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Pınar Yozgatlı Karagülle kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dr. Pınar Yozgatli Karagulle hayatı ve biyografisi

14.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:17
Pınar Yozgatlı Karagülle kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dr. Pınar Yozgatli Karagulle hayatı ve biyografisi

Pınar Yozgatlı Karagülle'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, mesleği ne, hangi üniversite mezunu? Tüm bilgiler haberimizde.

Pınar Yozgatlı Karagülle hakkındaki bilgilere haberimizden erişebilirsiniz. Pınar Yozgatlı Karagülle kimdir, nereli? Biyografisi ve hayatı!

DR. PINAR YOZGATLI KARAGÜLLE KİMDİR?

Doktor Pınar Yozgatlı Karagülle medikal estetik hekimidir. Pınar Yozgatlı Karagülle, 1990-1996 yıları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim görmüştür. Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle'nin Muayenehane'si İstanbul-Beşiktaş'ta yer almaktadır.

Geçmişte bir müzik albümünde de yer alan Doktor Pınar Yozgatlı Karagülle, medikal estetik uzmanıdır. Sosyal medya hesaplarını da aktif şekilde kullanan Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle'nin İnstagram'da 18 bin takipçisi bulunmaktadır. Memleketi Hatay olarak tahmin edilmektedir. Bazı dönemler İstanbul Armoni Korosu'nda müzik çalmaktadır. Örneğin 2019 yılında Dudaklarında Arzu şarkısını seslendirmiştir.

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