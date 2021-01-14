Pınar Yozgatlı Karagülle kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Dr. Pınar Yozgatli Karagulle hayatı ve biyografisi

Pınar Yozgatlı Karagülle'nin hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Dr. Pınar Yozgatlı Karagülle kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, mesleği ne, hangi üniversite mezunu? Tüm bilgiler haberimizde.