Pınar Tartan kim? Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?
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Survivor sunucusu Murat Ceylan ile bir süredir birlikte olan Pınar Tartan kim? Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kaç yaşında, nereli? Pınar Tartan hayatı ve biyografisi haberimizde.
Survivor yarışmasında sunuculuk yapan ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Murat Ceylan bir süredir Türk Model Pınar Tartan ile beraber. Peki, Pınar Tartan kim? Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?
PINAR TARTAN KİM?
Pınar Tartan (d. 26 Mart 1997, İzmir, Türkiye), Türk model. 2017 yılında Itır Esen'in tacı alındıktan sonra taç Aslı Sümen'e verilince 'Miss Turkey Universe' seçilmiştir. 2017'de katıldığı Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.