Pınar Tartan kim? Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kaç yaşında, nereli?

Survivor sunucusu Murat Ceylan ile bir süredir birlikte olan Pınar Tartan kim? Murat Ceylan'ın sevgilisi Pınar Tartan kaç yaşında, nereli? Pınar Tartan hayatı ve biyografisi haberimizde.