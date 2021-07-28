Pınar Öğün kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün dizileri!
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Pınar Öğün kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün dizileri!

Pınar Öğün kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün dizileri!
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Memet Ali Alabora ile 11 yıllık evliliklerini bitirdiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Pınar Öğün kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün dizileri!

19 Kasım 2009'da oyuncu Memet Ali Alabora ile evlenen oyuncu Pınar Öğün kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün dizileri!

PINAR ÖĞÜN KİMDİR?

Ayşe Pınar Öğün (d. 20 Ağustos 1984, Ankara), Türk oyuncudur. Başrol oynadığı Türkan dizisiyle tanınır. Çerkes asıllı bir ailenin kızı olarak Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2002'de girdiği Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2006'da mezun oldu. 2006-2008 yılları arasında Londra Müzik ve Dramatik Sanatlar Akademisi'nde profesyonel oyunculuk eğitimi gördü. Bu süre içinde İngiltere'de tiyatro oyunlarında oynadı.

PINAR ÖĞÜN FİLMLERİ

2004 Eğreti Gelin Nazlı

2005 The Net 2.0 Temizlikçi Kadın

2008 Resurrecting the Street Walker Rosa

Jaded/Tatsız Tuzsuz Kız Kısa film

2009 Maya's Revenge/Maya'nın İntikamı Maya Kısa film

Ayna Nazlı

2013 Kapalı Devre İlkay Erdoğan

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Pınar Öğün kimdir? Pınar Öğün kaç yaşında, nereli? Pınar Öğün dizileri! - Haberler
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