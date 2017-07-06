Pınar Karşıyakalı Egemen Sırbistan'da

PINAR Karşıyaka'nın bu sezon patlama beklediği 21 yaşındaki pivot Egemen Güven, kulübüyle sözleşme yeniledikten sonra Sırbistan'ın yolunu tuttu.



Egemen'in menajerliğini alan İstbasket şirketinin ortaklarından A Milli Takım'ın NBA patentli eski yıldızı Mirsad Türkcan, oyuncu için Avrupa'nın efsanevi antrenörlerinden Sead Krdzelic ile anlaştı. Egemen, yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı tarihe kadar Sırbistan'da Krdzelic'le özel olarak antrenman yapacak. Karşıyaka'da 900 bin TL'den 1 yıllık sözleşmesi bulunan genç pivot, geçtiğimiz günlerde ücretini 650 bin TL'yle indirip 2 yıllığına mukavele yeniledi. - İzmir