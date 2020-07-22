Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı, genç kızın cansız bedenini benzin döküp yaktığı esnada evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde yanıt vermiş.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın vahşi cinayeti işlediği gün ve anlara ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak katilin, Pınar'ın cansız bedenini yaktığı esnada, evden çıkan dumanları gören komşularına söylediği yalan ortaya çıktı.
"MANGAL YAPIYORUM" DEDİ
Sabah'ın haberine göre Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu. Kurulan özel ekip tarafından yakalanan Cemal Metin Avcı, ifadesinde suçunu itiraf etmişti. Avcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.