Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş Pınar Gültekin'i vahşice öldüren Cemal Metin Avcı, genç kızın cansız bedenini benzin döküp yaktığı esnada evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde yanıt vermiş.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın vahşi cinayeti işlediği gün ve anlara ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak katilin, Pınar'ın cansız bedenini yaktığı esnada, evden çıkan dumanları gören komşularına söylediği yalan ortaya çıktı.

"MANGAL YAPIYORUM" DEDİ

Sabah'ın haberine göre Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.