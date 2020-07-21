Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları Muğla'da ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Gültekin'in barışma teklifini reddeden eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden eski sevgili, genç kızı barışma teklifini reddettiği için öldürdüğünü belirtti.

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, eski erkek arkadaşı C.M.A. olduğu öğrenildi. Şüphelinin bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kızın reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

BAĞ EVİNDE ÖNCE DÖVDÜ, SONRA BOĞDU

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. C.M.A. da genç kızı boğarak öldürdü.

CANSIZ BEDENİNİ VARİLE KOYUP TAŞIMIŞ

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup ormanlık alana götürüp attı. Şüpheli C.M.A.'nın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA