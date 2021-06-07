Pınar Hacibektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında?
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Pınar Hacibektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında?

Pınar Hacibektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında?
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Pınar Hacıbektaşoğlu, yakalandığı kanser hastalığı ile gündeme gelmişti. 2016 ve 2020 yılında yendiği kanserlerden sonra geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Hacıbektaşoğlu'nun son durumunun iyi olduğu biliniyor. Hayatı merak edilen Pınar Bektaşoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Pınar Hacibektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında?

Pınar Hacıbektaşoğlu, yakalandığı kanser hastalığı ile gündeme gelmişti. 2016 ve 2020 yılında yendiği kanserlerden sonra geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Hacıbektaşoğlu'nun son durumunun iyi olduğu biliniyor. Hayatı merak edilen Pınar Bektaşoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Pınar Hacibektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında?

PINAR HACİBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

1972 Yılında Ağrı"da doğdu.

İlkokul 4.sınıfa kadar Ağrı 15 Nisan İlkokulunda okudu. Ailesi 10 kardeşiyle birlikte 1980 darbesi sonrası İstanbul"a taşındı.

1990 yılında ilk ve tek tercihi olan İstanbul Hukuk Fakültesini dereceye girerek kazandı.

Avukat olan abisi ile kurduğu Kandemir Hukuk Burosunda 1995 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmakta.

Evli ve 2 çocuk sahibi.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

PINAR HACIBEKTAŞOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Pınar Hacıbektaşoğlu, 1972 doğumlu olup 49 yaşındadır.

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