Pınar Hacibektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında?

Pınar Hacıbektaşoğlu, yakalandığı kanser hastalığı ile gündeme gelmişti. 2016 ve 2020 yılında yendiği kanserlerden sonra geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Hacıbektaşoğlu'nun son durumunun iyi olduğu biliniyor. Hayatı merak edilen Pınar Bektaşoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Peki, Pınar Hacibektaşoğlu kimdir? Pınar Hacıbektaşoğlu kaç yaşında?