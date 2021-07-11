Pınar Gürsel Yıldıran Samsun Barosu Başkanı seçildi
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Pınar Gürsel Yıldıran Samsun Barosu Başkanı seçildi

Pınar Gürsel Yıldıran Samsun Barosu Başkanı seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'da avukatlar sandık başına gitti ve mevcut başkan Pınar Gürsel Yıldıran yeniden başkan seçilerek Samsun Barosunun seçilmiş ilk kadın başkanı oldu.

Samsun'da avukatlar sandık başına gitti ve mevcut başkan Pınar Gürsel Yıldıran yeniden başkan seçilerek Samsun Barosunun seçilmiş ilk kadın başkanı oldu.

Samsun Barosu'nda avukatlar sandık başına giderek başkanlarını seçtiler. Samsun Adliye Sarayı'nda yapılan seçimlerde yeniden aday olan Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Av. Harun Uyanıkoğlu ve Av. Burhan Uyan başkanlık için yarıştı. 933 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 497 oy alarak yeniden Samsun Bürosu Başkanı oldu. Av. Burhan Uyan 252, Av. Harun Uyanıkoğlu ise 184 oy aldı.

Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz'ün görevi bırakması sonrası baro yönetiminin başkan olarak seçtiği Av. Pınar Gürsel Yıldıran bugün yapılan seçimlerde Samsun Barosu'nun seçilmiş ilk kadın başkanı oldu. Yeniden başkan olan Av. Av. Pınar Gürsel Yıldıran yaptığı açıklamada, "Sonucun bütün meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Samsun Bürosu'na yakışır bir seçim oldu. Bundan sonra sadece başkan ve yönetim olarak değil, bütün meslektaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Sorunlarımızı birlikte aşmaya çalışacağız. Seçimlere katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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