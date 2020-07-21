Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Muğla'da üniversite okuyan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'den 5 gündür haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan ailesinin telefonla ulaşamaması sonrası arama çalışmalarının başlatıldığı Pınar Gültekin'in cansız bedeni Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan eski sevgili Cemal Metin Avcı, cinayeti işlediğini itiraf etti. Katil zanlısının, genç kızı yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

İKİ PET ŞİŞEDEN BİRİNE YAKIT KOYDU

Ortaya çıkan son görüntülerde, istasyona beyaz bir araçla gelen Cemal Metin Avcı, önce aracına yakıt aldı ardından elindeki iki pet şişeden birine birine de yakıt koydurdu. O anları istasyonun güvenlik kamerası kaydetti.