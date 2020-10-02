Öldürülüp varile konulduktan sonra yakılmıştı! Pınar Gültekin'in katiline yardım eden kişi de tutuklandı
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Öldürülüp varile konulduktan sonra yakılmıştı! Pınar Gültekin'in katiline yardım eden kişi de tutuklandı

02.10.2020 09:11 | Son Güncelleme: 02.10.2020 09:38

Muğla'da öldürüldükten sonra varile konulup yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili katil Metin Cemal Avcı'nın kardeşi de tutuklandı. Ağabeyine yardımcı olmak ve "delil karartmak"la suçlanan Mertcan Avcı'yı telefon sinyalleri ele verdi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni 5 gün sonra Muğla'da bulunurken, soruşturma kapsamında kentte bar işleten Metin Cemal Avcı tutuklanmış ve suçunu da itiraf etmişti.

İKİNCİ KİŞİNİN VARLIĞINDAN ŞÜPHE EDİLİYORDU

Zanlı Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını, evli olduğu için aralarındaki ilişkiyi eşine söylemekle tehdit ettiğini de iddia etmişti. Avcı, cinayeti tek başına işlediğini, sonrasında Pınar'ın cesedinin varile konması ve taşınmasını da tek başına yaptığını anlatmıştı. Ancak olay yerinde ikinci bir kişinin de olduğu şüphesi hep gündemdeydi. Gültekin ailesi de bu şüpheyi dile getiriyordu.

Öldürülüp varile konulduktan sonra yakılmıştı! Pınar Gültekin'in katiline yardım eden kişi de tutuklandı

TELEFON SİNYALİ ELE VERDİ

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, bu şüphenin peşinden giden soruşturma birimleri yeni bir bulguya ulaştı. Tutuklu zanlı Metin Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) telefon sinyallerinin abisiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine Mertcan Avcı da gözaltına alındı. Mertcan Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DELİL KARARTMAKLA SUÇLANIYOR

Ancak sinyaller olay gününden hemen sonra Pınar'ın kayıp olduğu dönemde olduğu için bu zanlı olaydan sonra abisiyle birlikte olay yerine giderek 'delil karartmakla' suçlanıyor. Cinayete herhangi bir şekilde yardım ettiğine ettiğine dair bir suçlama veya delil yok.

Öldürülüp varile konulduktan sonra yakılmıştı! Pınar Gültekin'in katiline yardım eden kişi de tutuklandı
Haber Yorumları (3)
YAHYA: Trollar şimdi ne gibi yorum yapacaklar.
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
HORASANLI: Ne bitmez haber di bıktık artık yüz yıl bu haber. Vatanımızda nice suçsuz insanlar cinayete kurban gidiyor, nice şehitler var bu kadar haber yapılmıyor. Acaba bu kadının hiç mi zerre kadar suçu yok? Böyle ölümü haklı kılmak için değil lakin o da bu zalimin evli olduğunu biliyordur.
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YAHYA: Siz haberi tam okumadan abuksabuk yorumluyorsunuz.
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