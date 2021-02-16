Pınar Gültekin davasındaki Mertcan Avcı'nın tahliyesine çifte itiraz

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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, vahşice öldürülen üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin davasında yardım ve yataklık sebebiyle tutuklanan Mertcan Avcı'nın, son celsede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Aile avukatı Rezan Epözdemir de karara itiraz ettiklerini belirtti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yanı sıra Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de Avcı'nın tahliye kararına itiraz ettiklerini belirtti.

Kararın ardından Muğla Başsavcılığı, Mertcan Avcı'nın tahliye kararının incelenerek kaldırılması talebinde bulundu. Talep yazısında tahliye kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu, adli kontrolün yeterli olmadığı belirtildi. HTS kayıtları, tanıkların beyanları ve sanığın verdiği beyanların çelişkili olduğuna dikkat çekilirken, tahliye kararının kaldırılması talep edildi.

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasında geçtiğimiz gün yapılan celsede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılanan Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklu durumda bulunan kardeşi Mertcan Avcı ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI