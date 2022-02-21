Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı - Haberler
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Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da tutuklandı

Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin cinayeti davasında genç kızın ailesinin avukatının 'kasten öldürmeye iştirak' nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı tutuklandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'da bir buçuk yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından diri diri yakılarak öldürülen Pınar Gültekin cinayetinde karar duruşması öncesi katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile ilgili 'kasten öldürme' suçuna iştirak ettiği yönünde Pınar Gültekin'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'uncu duruşmada savcılık tarafından yapılan suç duyurusunun beklenilmesi için karar duruşması 11 Nisan'a ertelenmişti. Savcılık tarafından dosya sulh ceza mahkemesine gönderildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mertcan Avcı, sulh ceza mahkemesince tutuklandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Rezan Epözdemir, Pınar Gültekin, Metin Avcı, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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