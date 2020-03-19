Pınar Fidan kimdir? Pınar Fidan ne iş yapıyor? Pınar Fidan ne söyledi? Pınar Fidan'ın hayatı ve biyografisi! Bir stand up gösterisinde yaptığı açıklamalarla büyük bir tepki toplayan ve sosyal medyanın gündemine oturan Pınar Fidan hakkında merak edilenler haberimizde. Pınar Fidan kimdir? Pınar Fidan ne iş yapıyor?

Youtube'de "Ofansif Mizah" adlı programda stand up Show yaparken mizah konusu olarak sarf ettiği söyler nedeniyle sosyal medyada büyük bir tepki toplayan Pınar Fidan hakkında merak edilenler haberimizde. Pınar Fidan kimdir?

PINAR FİDAN KİMDİR?

Türk oyuncu olan Pınar Fidan, uzun yıllardır başta Youtube olmak üzere çeşitli platformlarda stand up gösterileri ve mizah programları yapmaktadır. Youtube'de "Açık Büfe" adlı kanalının da ekip üyelerinden olan Pınar Fidan, Youtube'de "Ofansif Mizah" adlı kanalda yaptığı açıklamalar ile büyük bir tepki toplamıştır.

PINAR FİDAN'IN TEPKİ ÇEKEN KONUŞMASI

"Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba 'asıl cennete gidecekler bunlar, bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik' bunu söyleyen de bir yadan Alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum cemevine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında 'bilmem neredeki cemevine saldırıldı' ama hiç Alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş, Alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor, saldırganlar cemevine Alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım, çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin"