Pınar Erbaş Mehmet Akif Ersoy boşandı mı?

Pınar Erbaş Mehmet Akif Ersoy boşandı mı?
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Ana Haber spikeri Pınar Erbaş ile Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un ayrıldığı yönünde iddialar gündeme geldi. 2022 yılında dünyaevine giren çiftin evliliklerinin sona erdiği konuşuluyor. Peki, Pınar Erbaş Mehmet Akif Ersoy boşandı mı?

Erbaş ve Ersoy, 14 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'un seçkin mekanlarından biri olan Sait Halim Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturmuştu. Peki, Pınar Erbaş Mehmet Akif Ersoy boşandı mı?

GÖZ KAMAŞTIRAN BİR DÜĞÜNLE EVLENMİŞLERDİ

Erbaş ve Ersoy, 14 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul'un seçkin mekanlarından biri olan Sait Halim Paşa Yalısı'nda nikah masasına oturmuştu. Ancak bu masalın sonu mutlu bitmemiş olabilir; zira ikilinin evliliklerini bitirme kararı aldığı iddiaları yeniden gündemde.

İLK BOŞANMA BAŞVURUSU VE GERİ ÇEKİLEN DAVA

Evliliklerinin sekizinci ayında yaşadıkları "şiddetli geçimsizlik" nedeniyle boşanma süreci başlatan çift, mahkemeye başvurmuştu. Ancak Pınar Erbaş, boşanma kararını kısa süre içinde geri çekmiş ve mahkemeye sunduğu feragat dilekçesiyle davayı sonlandırmıştı.

SON GELİŞMELER: İKİNCİ BOŞANMA KARARI

Gelen son bilgilere göre, çiftin bir kez daha boşanma kararı aldığı ve yeniden mahkemeye başvurduğu öne sürülüyor. Medya Radar'ın haberine göre, süreç bu kez hızla sonuçlandı ve çiftin resmi olarak boşandığı iddia ediliyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ancak şu ana dek ne Pınar Erbaş'tan ne de Mehmet Akif Ersoy'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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